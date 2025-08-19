La Junta de Extremadura pide al ministro Cuerpo que refuerce las gestiones para lograr exenciones arancelarias de EEUU al corcho de la región

La Junta de Extremadura ha solicitado oficialmente al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que refuerce las gestiones ante la Comisión Europea para lograr la exención de las tarifas arancelarias del 15% impuestas por Estados Unidos a productos como el corcho.

En una carta dirigida al ministro Cuerpo, se expone la especial relevancia para el sector corchero extremeño, en el que los tapones de corcho aglomerado es la subfamilia más relevante, con 27,6 millones de euros en exportaciones a EEUU desde España, de los que, aproximadamente, 20 millones provienen de Extremadura. Este producto es el principal generador de valor añadido dentro del sector.

La preocupación surge tras la entrada en vigor de nuevas reglas comerciales el pasado 7 de agosto, que aún no ofrecen garantías definitivas sobre la exclusión del corcho de dichas tarifas. Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea citadas en prensa económica portuguesa muestran un firme compromiso para lograr dicha exención, dado que Estados Unidos depende casi totalmente de las importaciones en este ámbito.

PORTUGAL YA HA INICIADO GESTIONES

Portugal ya ha iniciado gestiones activas ante la Comisión Europea. En Extremadura no se tiene comunicación oficial por parte del ministerio de que se hayan dado pasos al respecto. La Junta, en contacto directo con las empresas del sector, ha detectado esta "oportunidad" e insta al Gobierno a intervenir para "proteger" un sector estratégico para la región.

En definitiva, la Junta solicita el apoyo institucional del ministerio para reforzar las gestiones ante la Comisión Europea, con el objetivo de aunar esfuerzos con Portugal y negociar la posible exención de estas tarifas para el corcho y sus derivados.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha explicado que se pide específicamente para el corcho, porque “es un producto del que Estados Unidos depende casi exclusivamente de las importaciones para poder disponer de él”.