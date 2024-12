La jueza rechaza el recurso de la Fiscalía en el caso David Sánchez

La jueza Beatriz Biedma ha desestimado el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el auto de 27 de noviembre por el que se llama a declarar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, y siete cargos y excargos más de la institución provincial.

En un auto, que se ha conocido este miércoles, la jueza mantiene, por tanto, la citación para declarar a estas nueve personas para los días 9 y 10 de enero.

En el recurso de la Fiscalía se cuestionaba la falta de especificidad en el auto que autorizó la práctica de las diligencias. Este auto, según la Fiscalía, no detallaba los indicios concretos que pesan sobre los investigados ni los delitos que se les imputaban.

Este martes, David Sánchez había presentado un escrito de alegaciones por el que se adhería al recurso de la Fiscalía.

La jueza apunta que la Audiencia Provincial ya resolvió que su investigación no era prospectiva. En este sentido, la jueza señala que no se ha causado “ninguna indefensión” a los investigados y no entiende cómo en el recurso de la Fiscalía puede afirmarse que “no hay en la causa” una singularización de comportamientos con trascendencia penal, cuando han sido notificados “detalladamente” los hechos a los investigados, y, no solo eso, sino que “se determina expresamente el cargo ocupado por cada uno de los investigados y su concreta participación en el procedimiento de creación del Puesto de Trabajo investigado y/o en la modificación posterior del mismo”.