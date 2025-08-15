El incendio de Jarilla toma fuerza cerca de Casas del Monte

El incendio declarado en la zona de Jarilla ha recobrado fuerza en las últimas horas y avanza de nuevo hacia el núcleo de Casas del Monte, donde las autoridades han decretado el confinamiento preventivo de toda la población. La medida se ha tomado para evitar riesgos por la cercanía de las llamas y la acumulación de humo.

Cierre de la piscina natural y máxima alerta

Como parte de las acciones de seguridad, se ha procedido también al cierre de la piscina natural de la localidad, uno de los principales puntos de reunión vecinal y turístico en esta época del año.

La Junta de Extremadura ha informado de que a las 15:00 horas se celebrará una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en la que se evaluará la evolución del fuego y se decidirán posibles nuevas medidas de actuación.

Los servicios de extinción trabajan intensamente en la zona con medios terrestres y aéreos, apoyados por efectivos de la UME, bomberos forestales y voluntarios, mientras la población sigue atenta a las indicaciones oficiales.