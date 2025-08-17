El incendio de Jarilla sigue desbocado: 11.000 hectáreas arrasadas y nuevas evacuaciones en Hervás

El incendio forestal declarado en Jarilla (Cáceres) continúa fuera de control. Según ha informado este sábado el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, el balance provisional asciende a 11.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de 130 kilómetros, una situación que se complica con temperaturas de 41 grados que dificultan las labores de extinción. Flanco sur y norte: dos realidades opuestas

El consejero explicó que en el flanco sur se han desarrollado tareas de consolidación, aunque con “reactivaciones importantes” que han impedido cumplir los objetivos previstos para la jornada.

El flanco norte, en cambio, “sigue desbocado” y avanza hacia nuevas poblaciones, lo que podría obligar a medidas de confinamiento en La Garganta en las próximas horas.

Evacuaciones en Hervás

Aunque no se han decretado grandes desalojos, Bautista confirmó:

La evacuación voluntaria del Centro de Alto Rendimiento de Hervás , donde se encontraban menores, que ya han podido ser recogidos por sus familias.

del , donde se encontraban menores, que ya han podido ser recogidos por sus familias. El desalojo de unas 80 casas diseminadas en la misma localidad. Choque político y llegada de medios

El consejero recordó que en el CECOPI de la mañana, la presidenta de la Junta denunció la falta de respuesta del Gobierno central a la petición de medios adicionales, algo que el delegado del Gobierno matizó, asegurando que “hay que pedir lo que se necesita”.

No obstante, Bautista se mostró satisfecho de que la presión “moderada” ejercida haya dado frutos:

20 patrullas de la Armada se han movilizado para labores de prevención y vigilancia contra posibles pirómanos .

se han movilizado para labores de prevención y vigilancia contra posibles . El Mecanismo Europeo de Protección Civil ha ofrecido un helicóptero de Eslovaquia y una lista de medios de Alemania, cuya viabilidad está siendo evaluada por los técnicos del INFOEX. “No son suficientes”

Pese a agradecer el esfuerzo, Bautista recalcó que los refuerzos “no son suficientes ni se corresponden con lo que hemos pedido”. El consejero insistió en que la Junta trabaja con transparencia, al margen de “batallas políticas”, y confió en que el delegado del Gobierno realice gestiones discretas para atraer más medios.