El incendio de Jarilla pasa a Salamanca
La cabeza del fuego está "totalmente descontrolada"
El incendio de Jarilla (Cáceres), cuya cabeza está "totalmente descontrolada" y que ha quemado ya más de 15.400 hectáreas, acaba de pasar a la comunidad vecina de Castilla y León en la provincia de Salamanca.
El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha hecho este anuncio en una entrevista en el 24 horas de Radio Nacional de España (RNE), unas declaraciones que este medio ha colgado en su cuenta de X.
El "megaincendio" de Jarilla, que cuenta con 150 kilómetros de perímetro, es el único activo a estas horas en Extremadura, ya que el resto de los fuegos que han proliferado estos días por distintos puntos de la comunidad autónoma han quedado este lunes estabilizados.
