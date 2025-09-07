Un hombre se lanza desde el Puente Real de Badajoz y muere en el río Guadiana

Un trágico suceso ha conmocionado a Badajoz este domingo por la tarde. Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional y el cuerpo de Bomberos, pasadas las 16:00 horas un conductor detuvo su vehículo en mitad del Puente Real y sin intervención de terceras personas, se precipitó al río Guadiana.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato Bomberos de Badajoz, Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja y una Unidad Medicalizada de Emergencia del SES para iniciar las labores de rescate.

Casi dos horas después, en torno a las 18:00 horas, los efectivos localizaron el cuerpo sin vida de la persona, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

En el dispositivo participaron dos embarcaciones acuáticas y ocho efectivos de los bomberos, que trabajaron intensamente en las tareas de búsqueda.