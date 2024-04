Guardiola: "La UCO está investigando" el material sanitario encontrado en Almendralejo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno que “la UCO está investigando” el material sanitario encontrado en el Palacio del Vino de Almendralejo.

La respuesta viene a colación de una información del diario HOY en la que se dice que la Guardia Civil no ve indicios de delito y que la documentación remitida por el SES está en regla.

Guardiola ha añadido que, al hilo de esa información, han hecho una llamada, esta mañana, al no tener “información oficial” al respecto. Como ya dijo en su momento en la Asamblea de Extremadura, “ojalá no tenga nada que ver con una trama de corrupción que está relacionada con el partido socialista. Será la única manera de que el nombre de Extremadura no se vea manchado”.

Guardiola ha comentado que la responsabilidad de su gobierno era poner en conocimiento de la Guardia Civil el material encontrado, “como haría cualquier gobierno serio y que quiera velar por la eficiencia de los recursos de todos los extremeños”.

En COPE te venimos contando que ese material encontrado en Almendralejo forma parte de la compra que el Ingesa, dependiente del ministerio, hizo en marzo de 2020. Fue una compra centralizada en la que las comunidades autónomas suscribieron un acuerdo marco con el ministerio. No hay o no se han encontrado facturas del material que se recibió, y que no se podía usar.

En COPE ya te hemos contado que miles de mascarillas fueron importadas por la empresa FCS Select, a la que diversos medios vinculan con el exministro Illa, y que un fabricante chino las vendió con un certificado falso, como así se puede observar en una alerta sanitaria de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en junio de 2020.

COPE se ha puesto en contacto con la Guardia Civil, que nos apunta que no puede dar más información, “toda vez que se están llevando a cabo investigaciones por otras unidades centrales”.