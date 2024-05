El Gobierno asegura que la alta velocidad llegará a Extremadura antes de 2034

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha asegurado que la alta velocidad de Madrid hasta la frontera portuguesa, pasando por Extremadura, estará lista antes de 2034, que es cuando Portugal espera finalizar la red al otro lado de la frontera.

Asimismo, ha apuntado que la plataforma de la 'Y vasca' estará terminada para mediados del año que viene, si bien luego hay que construir otros elementos necesarios para su operativa. Respecto a la puesta en operación, no se ha atrevido a dar una fecha: "No se pueden dar fechas que luego no se cumplen".

José Antonio Santano ha realizado estas declaraciones es unos desayunos de Nueva Economía Fórum (NEF), en los que ha adelantado que el Ministerio de Transportes ya está trabajando con el Ministerio de Economía para intentar dar respuesta a las peticiones del sector de la construcción para valorar, de forma excepcional, flexibilizar la revisión de precios de los contratos públicos, actualmente limitada al 20 por ciento.

Por último, no ha afirmado si la iniciativa de Verano Joven --lanzada el año pasado para que los jóvenes de entre 18 y 30 años viajen en transporte público durante el verano con descuentos de hasta el 90%-- se activará de nuevo para este año, si bien se ha mostrado "optimista".