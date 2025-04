Gallardo, sobre su procesamiento: "Desde el principio, la instructora se ha abonado a las tesis de Hazte Oír"

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que recurrirá el auto por el cual la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, le ha procesado junto al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, entre otros, por la presunta adjudicación irregular de una plaza en la diputación pacense.

"Por suerte la justicia es garantista, y en ese sentido, pues lógicamente recurriremos", ha espetado Gallardo a preguntas de los medios después de conocerse este lunes su procesamiento, y sobre el cual ha mostrado “máxima tranquilidad, máxima confianza en la justicia de saber que uno siempre ha de estar tranquilo cuando nada ha hecho”.

Tras insistir en que él mantiene “absoluta tranquilidad”, el también secretario general del PSOE extremeño ha subrayado su creencia en la justicia, y ha reconocido en todo caso que no le ha sorprendido el procesamiento.

“Absoluta tranquilidad. Insisto, yo creo que lo más importante es creer en la justicia. No me ha sorprendido. Desde el principio la instructora se abonó a las tesis de Hazte Oír”, ha apuntado.

Gallardo, al mismo tiempo, se ha mostrado “convencido” de que “todos los procedimientos que se hicieron desde la Diputación se hicieron con la más rigurosa y estricta a la ley”, y en consecuencia ha invitado a mantener “normalidad, tranquilidad”. “Y sobre todo vamos a esperar”, ha dicho a preguntas de los medios con motivo de su asistencia este lunes a la romería de Portaje (Cáceres).

De igual modo, cuestionado sobre si cree que él acabará sentado en el banquillo de los acusados, Gallardo ha indicado que eso él no lo sabe porque “no” depende de él, aunque cree que “no hay motivos para ello” y, en todo caso, de ocurrir “no significa estar condenado. Ah, yo no lo sé. Eso no depende de mí. Yo estoy convencido que no, porque no hay motivos para ello. Pero, en cualquier caso, si fuera así, no olvidemos que estar sentado en el banquillo de los acusados no significa estar condenado. Uno tiene el derecho de poderse defender”, ha incidido.

En sus declaraciones ante los medios, Miguel Ángel Gallardo también ha invitado a remontarse al origen de la denuncia por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, ligado -ha indicado- a organizaciones de la derecha y la extrema derecha con el objetivo de “dañar” al Gobierno de España.