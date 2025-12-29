Gallardo niega su posible salto al Senado y tilda la noticia de 'bulo'

El ex secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha desmentido la información publicada por el diario ABC en la que se señala que negocia con Ferraz ser senador por designación autonómica. Gallardo ha calificado la noticia como "completamente falsa" y ha lamentado "despertarse con otro bulo procedente de un periódico que, aunque siempre ha sido muy de derechas, antes era serio".

Una carambola para llegar al Supremo

Fuentes del PSOE al más alto nivel admiten, según ABC, que «se ha hablado» de que Gallardo asuma este nuevo cargo. Tras el fallecimiento de Fernández Vara, que ocupaba una vicepresidencia del Senado, tomó posesión el socialista Jorge Amado, que formaba parte de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, tras la disolución del Parlamento extremeño y la consiguiente convocatoria de elecciones.

De concretarse un escenario con Gallardo como senador, la causa judicial de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, daría un giro. Al convertirse en senador, la causa pasaría al Tribunal Supremo.

La estrategia de dilatar el proceso

Fuentes jurídicas citadas en la noticia de ABC señalan que este movimiento conllevaría una ralentización del proceso judicial. En el PSOE extremeño, según dichas informaciones, se reconoce que "la principal obsesión" del exlíder es "marcar el ritmo judicial" para retrasar un posible juicio por el que se le pide la inhabilitación para cargo público.

NOMBRAMIENTO DE SENADORES

El nombramiento de senadores en representación de la comunidad autónoma es una competencia de la Asamblea de Extremadura, tal como lo establece su reglamento. El procedimiento implica que los grupos parlamentarios proponen candidatos en proporción a su número de escaños para que el Pleno los designe en el plazo de un mes desde la constitución de la Cámara.

En la anterior legislatura, y en virtud del acuerdo entre PP y Vox, los populares cedieron su senador a la formación de Abascal. Ese puesto lo ocupa en la actualidad Ángel Pelayo Gordillo, que fue el candidato de Vox a la Junta en mayo de 2023 y que ha ido de número 1 por Badajoz en los últimos comicios.