El Real Murcia se conjura en el Enrique Roca para revertir su mala racha

El jugador del Real Murcia, Víctor García, ha comparecido en rueda de prensa con la mente puesta en el importante compromiso de este viernes. El futbolista ha analizado la mala racha del equipo, pero se muestra convencido de que los dos próximos partidos en casa son una oportunidad idónea para cambiar la dinámica.

Una oportunidad para reengancharse

Víctor García ha reconocido que el vestuario está mentalizado para aprovechar los dos próximos encuentros consecutivos en el Enrique Roca ante Sanluqueño y Marbella. "Es una oportunidad de salir de esta racha, de sumar seis puntos y volver a engancharnos ahí arriba", ha afirmado el jugador, que prefiere centrarse en el corto plazo: "Nosotros partido a partido, primero vamos a centrarnos en el viernes en conseguir los tres puntos y después ya seguiremos".

Confianza en el plano individual

En el plano individual, el futbolista grana se ha mostrado optimista sobre su rendimiento. "Me siento con confianza, con ganas de aportar mi granito de arena", ha explicado, aunque lamenta que su juego todavía no se haya traducido en cifras: "No se ha visto reflejado ni en goles ni en asistencias, pero espero poder ayudar pronto al equipo a conseguir los tres puntos".

Llamamiento a la afición

Necesitamos su apoyo, necesitamos de su fuerza, que son muy importantes" Víctor Narro Jugador del Real Murcia

Finalmente, Víctor García ha enviado un mensaje directo a la afición del Real Murcia, cuyo papel considera fundamental en este tramo final de la temporada. "Necesitamos su apoyo, necesitamos de su fuerza, que son muy importantes", ha insistido el jugador, concluyendo con un llamamiento a la unidad: "Tenemos que estar juntos de aquí a final de temporada".