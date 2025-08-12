El fuego se desata en Extremadura: la región tiene 11 incendios activos

Las malas previsiones se están cumpliendo en Extremadura. Las altísimas temperaturas, acompañadas de tormenta en muchos puntos de la región, han desatado por completo el fuego.

En estos momentos, son 11 los incendios activos en la comunidad autónoma: Villar del Pedroso, Jarilla, Trujillo, Jarandilla, Aldea del Cano, San Vicente de Alcántara, Tornavacas, Robledollano, Fregenal de la Sierra, Talayuela y Casar de Cáceres.

[En ampliación]