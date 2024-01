La Fiscalía pide penas de cárcel para la cúpula de CC OO Extremadura en 2013 por fraude

El Ministerio Fiscal pide 2 años y 6 meses de prisión para hasta seis responsables del sindicato CC OO en Extremadura y de la Fundación Forem Extremadura en el año 2013. Además de multas de 500.000 euros cada uno. El motivo: un presunto fraude en las subvenciones destinadas a los cursos de formación. Habrian usado 489.309 euros para pagar gastos que no tenían relación con la formación de trabajadores. Encarna Chacón, Julián Carretero o Miguel Coque tendrán que sentarse en el banquillo para responder ante el juez, según el escrito de la Fiscalía.

Desde el sindicato ya se han producido las primeras reacciones. CC OO asegura “que el caso sigue abierto por el empecinamiento de la Fiscalia. Aclaran que el “hipotético perjudicado”, que sería la Junta de Extremadura, no lo entendió así y se apartó del procedimiento en 2020 alegando que no había perjuicio en la Hacienda Pública. También se apartó el PP del caso, en septiembre de 2023. Dice además el sindicato que “desde hace 10 años se han hecho hasta 4 peritaje y no se ha encontrado ninguna irregularidad”.

Hay que recordar que el Ministerio público pide 2 años y 6 meses de cárcel y una multa de 500 mil euros cada uno. CCOO en Extremadura insiste en que “no existe daño o perjuicio que resarcir”. El juicio, de momento, se aplazará varios meses.