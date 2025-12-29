Feijóo defiende la "victoria inapelable" del PP en Extremadura y avisa: "Una repetición electoral es una falta de respeto a los extremeños"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado la situación política en Extremadura tras las elecciones, calificando el resultado como una victoria inapelable del Partido Popular y una derrota inapelable del señor Sánchez. Feijóo ha destacado lo que considera un hecho inaudito, y es que el centro derecha y "la derecha más radical" sumen el 60 por ciento de los votos en la región.

La evolución del voto en la región

Feijóo ha recordado la trayectoria electoral reciente para contextualizar la magnitud del cambio. Según ha relatado, cuando llegó a la presidencia del PP en mayo de 2022, el Partido Socialista tenía mayoría absoluta en Extremadura. Un año después, se produjo un empate en escaños, y ahora el PP le saca 18 puntos al Partido Socialista y 26 a Vox, que ha obtenido un muy buen resultado.

La gobernabilidad y el papel de Vox

Ante este escenario, el dirigente popular ha sido claro: Al Partido Popular le corresponde gobernar. Dado que el Partido Socialista "ya ha dicho que no va a apoyar", Feijóo ha señalado que su formación necesitará el apoyo de Vox para poder mantener la estabilidad en la legislatura y en las cuentas públicas.

El PSOE ya ha dicho que no va a apoyar" Alberto Núñez Feijóo

Feijóo ha advertido firmemente contra la posibilidad de una repetición electoral, la cual considera una grave irresponsabilidad. Una repetición electoral es una falta de respeto a los extremeños", ha sentenciado. En su opinión, la responsabilidad recaería en aquellos partidos que no garantizan a la gente los resultados y que se miran el ombligo de sus intereses partidarios.

Una menor dependencia

No es lo mismo tener el sí de un partido político que tener la abstención de ese partido político" Alberto Núñez Feijóo

Finalmente, Feijóo ha matizado el grado de dependencia de otras formaciones. "No es lo mismo tener el sí de un partido político que tener la abstención de ese partido político", ha explicado. El hecho de que el Partido Popular tenga más votos que toda la izquierda junta acredita, según él, que hoy el Partido Popular es menos dependiente de Vox que hace dos años.