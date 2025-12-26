Guardiola inicia los contactos con Vox para un acuerdo en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha reunido al comité de dirección de su partido para analizar los resultados electorales y ha confirmado el inicio de los contactos con Vox. Guardiola ha informado de que el pasado martes por la tarde se puso en contacto con el candidato de VOX, el señor Fernández, en una conversación de tono cordial para felicitarle por sus resultados y emplazarse a seguir hablando con el objetivo de "pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo".

Políticas, no puestos

Guardiola ha negado que Vox le haya transmitido su deseo de ocupar la presidencia de la Asamblea, insistiendo en que la negociación debe centrarse en el contenido de las políticas y no en el reparto de cargos. "Aquí lo que tenemos que hablar no es de puestos, sino de de esa estabilidad que necesita nuestra región", ha recalcado la líder popular, quien aboga por sentarse a dialogar sobre las cuestiones que necesita Extremadura para seguir avanzando y lograr un gran acuerdo para los próximos cuatro años de legislatura.

Respecto a la base de la negociación, ha explicado que su equipo ya está trabajando sobre el documento de 200 medidas que Vox presentó durante la negociación presupuestaria. El objetivo es analizar qué propuestas son viables y cuáles no, ya que algunas, según indicó, "eran inasumibles porque chocaban con la legalidad", para así poner sobre la mesa "qué cuestiones podrían hacerse llegar a ese acuerdo y cuáles se tendrían que modular".

Los plazos de la investidura

En cuanto al calendario, Guardiola ha anunciado que este viernes se publicará el decreto de convocatoria de la mesa de la Asamblea, que tendrá lugar el próximo 20 de enero. A partir de esa fecha, se abrirá un plazo de un mes para la investidura. "Extremadura no puede parar, no puede esperar, y cuanto antes tengamos un presupuesto, pues antes podremos darle esa revolución que necesita Extremadura para seguir creciendo", ha afirmado, destacando la urgencia de formar un gobierno estable.

Cuestionada sobre su independencia para negociar, Guardiola ha sido tajante: "Absolutamente autónoma, lo he sido siempre, y si no lo fuera, no estaría aquí". Ha asegurado que en la mesa de negociación solo se tratarán asuntos que afecten a Extremadura y ha añadido: "Yo lo que espero es que el señor Fernández tenga la misma autonomía que tengo yo, y que podamos negociar los 2 en una mesa sin tener que estar esperando a las autorizaciones por parte de de Madrid".