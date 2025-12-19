Feijóo aspira a superar en 10 puntos al PSOE en Extremadura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, será la ganadora de las elecciones autonómicas de este domingo. Según sus previsiones, la distancia con el PSOE puede llegar a los 10 puntos, lo que supondría una "caída histórica" de los socialistas y un "mensaje clarísimo" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Un vuelco en un feudo socialista

En una conversación informal con periodistas durante la Copa de Navidad del PP, el líder popular ha recordado que Extremadura ha sido "la tierra del PSOE" en los últimos años. Por ello, ha añadido que si Guardiola logra una ventaja de diez puntos sobre el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, el resultado tendrá una gran trascendencia sociológica. "Si hay una diferencia de 10 puntos es un mensaje clarísimo a Sánchez", ha afirmado Feijóo.

Las expectativas del PP

Feijóo ha revelado que espera que el PP supere los 30 escaños y el 40 por ciento del voto. No obstante, ha admitido que la mayoría absoluta en esta comunidad es prácticamente "imposible" debido al sistema de restos en solo dos provincias. En las pasadas elecciones del 28 de mayo de 2023, el PSOE fue la fuerza más votada con un 39,9% y 28 escaños, seguido muy de cerca por el PP, que obtuvo el mismo número de diputados con un 38,84% de los sufragios.

De acuerdo con los datos internos que maneja la cúpula del PP, Feijóo ha señalado que su partido, Vox y Unidas por Extremadura subirán en las elecciones del domingo, mientras que el PSOE es el único partido que bajará, apuntando a un batacazo que podría ser "histórico". Además, no entiende que Sánchez haya optado por un candidato "procesado", en alusión a la causa que afecta al hermano del presidente del Gobierno.

En cuanto al partido de Santiago Abascal, algunas previsiones apuntan a un crecimiento hasta el 12%, lo que podría traducirse en 8 o 9 escaños. Sin embargo, en 'Génova' esperan reducir su influencia para que baste su abstención en la investidura y no sea necesario un 'sí', como ocurrió hace dos años y medio.