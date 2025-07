“Faltan 10.000 manos”: la construcción en Extremadura se queda sin obreros

La construcción en Extremadura está en plena actividad, pero no puede avanzar al ritmo que debería. Las obras se acumulan, los proyectos están listos… pero no hay quien los ejecute. El déficit ronda los 10.000 trabajadores, según alerta José Luis Iglesias, gerente de la patronal del sector, Pymecom.

“Es una situación grave, que arrastramos desde la crisis de 2008, y que ahora ya está lastrando directamente el ritmo de obras en toda la región”, explica Iglesias. El problema principal: falta mano de obra cualificada, y el relevo generacional no ha llegado. Ni los jóvenes se sienten atraídos por el sector, ni las mujeres están suficientemente integradas.

Frente a este panorama, la Junta de Extremadura ha puesto en marcha una nueva Bolsa de Empleo Digital, gestionada por el SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo), que busca conectar de forma ágil a empresas y trabajadores disponibles. La medida ha sido bien recibida por el sector, que lleva años advirtiendo del problema.

“Todo lo que ayude a atraer trabajadores es bienvenido. Esta bolsa es positiva, pero no basta con una herramienta digital. Esto requiere una estrategia mucho más profunda”, afirma Iglesias.

El presidente de Pimecon pone el foco en tres soluciones clave que, según él, deberían acompañar esta medida institucional:

Facilitar la llegada de mano de obra extranjera, reduciendo los obstáculos burocráticos. Impulsar la incorporación de mujeres al sector, aún con baja representación. Reformar la formación profesional, apostando por un modelo más práctico y conectado con la realidad del trabajo, como el alemán.

En este sector se aprende en la obra, no en el aula José Luis Iglesias Gerente de Pymecom

“La formación que hay ahora es demasiado teórica. En este sector se aprende en la obra, no en el aula. Necesitamos prácticas reales, y las necesitamos ya”, sentencia.

El contraste es chocante: hay jóvenes desempleados con formación en construcción registrados en el SEXPE, y a la vez, hay obras que no pueden comenzar por falta de personal. Iglesias lo resume así: “algo está fallando claramente”.

Si no se toman más medidas, el sector podría frenarse en seco. La Bolsa de Empleo Digital es un paso en la dirección correcta, pero no el único que se necesita. “Estamos hablando de una brecha de 9.000 personas. Esto no se arregla con un portal web. Hace falta una estrategia laboral a largo plazo, con incentivos, formación útil y campañas de atracción de talento real”, concluye Iglesias.