"Extremadura no se va a sentar a esperar a Pedro Sánchez"

La presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola, ha considerado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere convertir a España en los Juegos del Hambre y que los presidentes nos lancemos a la arena a arrancar lo que podamos a este Gobierno".

Algo que "no lo podemos permitir, no lo podemos consentir", ha señalado Guardiola, quien ha defendido "una política honesta, dialogante, una política madura y seria", ya que se trata de la igualdad, la justicia y la solidaridad.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este viernes en Madrid, tras participar en la reunión que ha mantenido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con sus líderes territoriales para exhibir un frente común contra el llamado cupo catalán y exhibir multilateralidad a la hora de negociar la financiación autonómica.

En su intervención, Guardiola ha valorado el "paso firme" que da el PP "en favor de la igualdad", así como para "devolver el respeto a los valores en los que creemos la inmensa mayoría de los españoles" y para "garantizar los recursos que sean necesarios para poder cumplir ese principio de igualdad entre españoles, independientemente de dónde vivan".

La presidenta extremeña ha critica las "mentiras de un Gobierno que ha roto las costuras de nuestra Constitución", y que "por el simple hecho de querer mantenerse en la Moncloa, está troceando y vendiendo" España, sus instituciones y la democracia, que "está construida con el esfuerzo de muchas generaciones".

Frente a ello, ha lamentado que "el PSOE populista de Sánchez, ha derrumbado en apenas seis años toda esta arquitectura ciudadana", y la convivencia en la que "la ideología nos hacía diferentes, pero, desde luego, no irreconciliables".

"No podemos consentir privilegios, no podemos consentir que se aniquile el Estado, la organización territorial y la unidad de España por puro oportunismo político", ha advertido la presidenta extremeña, quien ha reafirmado que "Extremadura no puede esperar más, Extremadura no se va a sentar a esperar a Pedro Sánchez ni a nadie".

Así, ha reivindicado que Extremadura exige al Gobierno central "infraestructuras, una financiación justa, inversión en comunicaciones", así como "dignidad ferroviaria y un crecimiento cohesionado, ha señalado María Guardiola.

Según ha relatado, los extremeños están "hartos de ver cómo los recursos se alejan" de la comunidad, y están "hartos de tener que suplicar reuniones" y de "tener que aprovechar la visita de cualquier ministro a Extremadura para ver si arañamos alguna promesa", ha dicho.