Extremadura presente en el Campeonato de España de Segunda División Sur de Ajedrez

Ayer comenzó en Linares (Jaén) el Campeonato de España de Segunda División Sur de Ajedrez, una cita que reúne a 45 equipos de distintas comunidades como Andalucía, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia o Comunidad Valenciana. Extremadura también está representada, con los clubes Albatros, Cibeles de Mérida, Magic B y Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que lucharán por una plaza de ascenso a Primera División.

En total participan 344 jugadores, entre ellos 94 titulados: La competición, que se disputará hasta el próximo jueves en seis rondas, convierte a Linares en uno de los grandes centros del ajedrez nacional.

