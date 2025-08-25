COPE
Extremadura presente en el Campeonato de España de Segunda División Sur de Ajedrez

Ajedrez e IA

Ayer comenzó en Linares (Jaén) el Campeonato de España de Segunda División Sur de Ajedrez, una cita que reúne a 45 equipos de distintas comunidades como Andalucía, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia o Comunidad Valenciana. Extremadura también está representada, con los clubes Albatros, Cibeles de Mérida, Magic B y Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que lucharán por una plaza de ascenso a Primera División.

En total participan 344 jugadores, entre ellos 94 titulados: La competición, que se disputará hasta el próximo jueves en seis rondas, convierte a Linares en uno de los grandes centros del ajedrez nacional.

Porque Extremadura es deporte.

