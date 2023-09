Una cifra, alarmante y difícil de justificar: Extremadura podría perder más de 60 millones de euros en fondos europeos. Eso son los datos que maneja la Junta y de los que ha dado buena cuenta el consejero de Economía, Guillermo Santamaría.

Esos fondos se dividen en FEDER (unos 31 millones) y Next Generation (otros 31 millones), siempre en palabras de Santamaría. El consejero culpa al gobierno socialista de Vara, que, dice, no ejecutó estos presupuestos: "no queremos ser alarmistas, pero será difícil lograr en tres meses lo que no se ha hecho en nueve años".

Los fondos FEDER deberían ejecutarse antes del 31 de diciembre de este año. Esa es la fecha límite para ejecutarlos o, directamente, perderlos. En lo que respecta a los Next Generation, la Junta está pidiendo prorrogar las fechas.

