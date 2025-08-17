Extremadura insiste en la necesidad de refuerzos internacionales y del Ejército para sofocar los incendios

Bomberos de la Diputación de Cáceres en el incendio de Jarilla

La Comunidad Autónoma de Extremadura se encuentra en situación de emergencia ante la simultaneidad de incendios forestales que se extienden por varias provincias. Desde el pasado viernes, todos los medios locales y autonómicos de extinción se encuentran activados, incluyendo recursos de otras comunidades y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Solicitud de refuerzos sin precedentes

Hoy domingo, las autoridades han solicitado la movilización urgente de medios del Ejército de Tierra, incluyendo:

50 autobombas forestales pesadas

200 bomberos forestales especializados

5 aviones anfibios AT 815 Fireboss

5 helicópteros semi pesados y 5 ligeros

5 equipos de maquinaria pesada (D-5 y D-6)

Además, se han solicitado recursos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil:

100 vehículos autobomba con su dotación

10 helicópteros antiincendios ligeros

10 aviones anfibios con su tripulación

El destino inicial de las aeronaves será la Base Militar Aérea de Talavera la Real, en Badajoz.

Todos los recursos locales ya están desplegados

Según fuentes oficiales, los medios de extinción dependientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, junto con los asignados al Plan INFOCAEX, están al máximo de su capacidad. La simultaneidad de los incendios ha obligado a pedir ayuda internacional, algo que no se veía en años recientes.

El nivel 2 del Plan INFOEX y la Situación Operativa 2 del Plan INFOCAEX continúan activados, con cientos de profesionales luchando contra el fuego. Las autoridades instan a la población a extremar las precauciones y a seguir las indicaciones de evacuación cuando sea necesario.