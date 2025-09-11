Esto es lo que puedes ahorrar en la declaración de la renta por el material escolar en Extremadura

La vuelta al cole llega con su habitual desembolso en libros, uniformes y actividades extraescolares. Pero lo que muchos padres extremeños desconocen es que parte de estos gastos pueden aliviarse en la declaración de la renta gracias a deducciones autonómicas que, aunque no siempre se aplican, representan un importante respiro económico.

¿Qué puedo deducirme?

Según la Asociación Española de Asesores Fiscales, en Extremadura se puede deducir hasta 15 euros por hijo en material escolar destinado a alumnos entre 6 y 15 años. Eso sí, es necesario guardar factura nominativa y que los ingresos familiares no superen ciertos límites: 19.000 euros en tributación individual o 24.000 en conjunta (28.000 y 45.000 si se reside en un municipio menor de 3.000 habitantes).

“Es una deducción que casi nadie aplica porque no es muy conocida” Ana María Romero Delegada de la Asociación en la región

Pero la ayuda más jugosa llega con el cuidado de hijos menores de 14 años: se trata de una deducción del 10% de los gastos, con un máximo de 400 euros por familia, o 600 euros si hay dos o más hijos menores de tres años. Este beneficio incluye desde empleadas de hogar dadas de alta en la Seguridad Social hasta campamentos urbanos, actividades deportivas o centros de ocio infantil.

Desde la Asociación recuerdan que conviene conservar la documentación hasta cuatro años ante posibles comprobaciones de Hacienda.

Más información sobre estas y otras deducciones autonómicas en la web de la Agencia Tributaria.