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Gabriel Forteza, autor del libro "110 goles": "El gol de Carlitos en Vallecas cambió la historia del RCD Mallorca"

Conversamos con el periodista sobre el relevo histórico entre Muriqi y Eto'o y los goles clave de la historia del club

Gabriel Forteza junto a ex del Mallorca en la presentación del libro
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Gabriel Forteza

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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