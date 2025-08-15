Desalojos en Las Viñas y Cuartos de Baños por incendios fuera de control

La provincia de Cáceres afronta una jornada crítica con varios frentes activos que han obligado a evacuaciones y a desplegar medios terrestres y aéreos.

El último incendio se sitúa en el término municipal de Arroyo de la Luz, cerca de la zona de Zafrilla, donde el Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad debido a la afección a la carretera CC-321.

La Guardia Civil ha confirmado el desalojo de los 15 vecinos de la urbanización Las Viñas de la Mata, perteneciente al término municipal de Cáceres. Aunque la vía continúa abierta, la Junta de Extremadura alerta de que la evolución del fuego es “desfavorable”. En el lugar trabajan 16 efectivos y al menos dos medios aéreos.

A este incendio se suma otro foco al norte de Malpartida de Cáceres, a unos 4 km del casco urbano, y el fuego originado ayer en Alburquerque, en la Sierra de San Pedro, que se acerca a Aliseda y ha forzado la evacuación de la urbanización Cuartos de Baños.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera Alcántara, ha expresado su solidaridad con los afectados y el reconocimiento al personal que combate las llamas, garantizando que la información se irá actualizando conforme avance la jornada.