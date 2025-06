Curso escolar: Alertan de la pérdida de 222 docentes en Extremadura

La próxima ‘vuelta al cole’ llega cargada de polémica en Extremadura. Según la Federación de Enseñanza de CCOO, 222 docentes menos estarán presentes en las aulas a partir de septiembre. Sin embargo, la Junta asegura que no habrá ningún recorte y que las cifras del sindicato son solo “una estimación provisional”.

"No entendemos esta medida"

Desde CCOO no se creen los argumentos de la Consejería de Educación, que achaca esta supuesta reducción a la baja natalidad. Para el sindicato, la medida no cuadra: más del 75% de los recortes afectaría a la Educación Secundaria, y no a Infantil y Primaria, donde realmente ha descendido el número de alumnos.

"No entendemos que se recorte en Secundaria cuando el argumento es la baja natalidad" Clara María Gallardo Secretaria de Educación de CCOO Extremadura

Además, el sindicato denuncia que los Centros Rurales Agrupados y los pueblos más pequeños serán los más perjudicados. Aseguran que la Consejería quiere reducir la jornada laboral de los maestros sin reforzar plantillas, lo que supondría una bajada en la calidad educativa.

"En los centros educativos rurales se va a notar este impacto de forma muy clara", advierte Gallardo.

La Junta responde: "No hay recortes, habrá más docentes"

En respuesta a las acusaciones, la Junta de Extremadura ha asegurado que las plantillas aún no están aprobadas y que se publicará la resolución definitiva en los próximos días. Además, insiste en que la cifra de 222 docentes menos es inexacta y no tiene en cuenta múltiples factores clave:

Las matriculaciones definitivas en Formación Profesional (que siguen abiertas).

Las necesidades de centros de adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas o programas como Educamatex y Educalectura, que por sí solos supondrán 225 contrataciones nuevas.

Las plazas para cursos de especialización y certificados de profesionalidad.

La administración subraya que, pese a haber perdido 7.000 alumnos en Infantil y Primaria en los últimos tres años, las plantillas docentes superarán ampliamente los 16.000 profesores.

También recuerdan que desde que gobierna María Guardiola, se han creado 916 plazas docentes más que en la legislatura anterior, con una inversión de 20 millones de euros en medidas como la reducción de ratios y de horas lectivas para los maestros.