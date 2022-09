COPE Extremadura: especial crisis económica

La preocupación por la crisis económica sigue creciendo en España. En concreto, lo ha hecho 7,5 puntos según estudio de julio publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), situándolo como el primer problema nacional para el 52,5 por ciento de los encuestados. En este estudio, casi el 76 por ciento descalifican la situación económica actual (regular, mala o muy mala) y solo el 27, 8 por ciento considera que la economía va bien.

Ese dato, del 52,5 por ciento que sitúan a la crisis económica como el principal problema de los españoles, se acerca al récord situado en el 59,2 por ciento que indicó el CIS de julio del 2008, en la anterior crisis económica.

Por esta razón, la cadena COPE en Extremadura ha dedicado este sábado un espacio para el análisis de la situación económica actual y para explicar cómo afecta a los ciudadanos, con ejemplos prácticos.

LA SUBIDA DEL EURIBOR, “LA MÁS ALTA DE LA HISTORIA”



Juan Francisco Caro, periodista experto en Economía de Stratego CyC, ha calificado la situación económica actual como “preocupante, dentro del crecimiento que estamos viendo ahora”.

En cuanto a la inflación, que se encuentra en el 11,5 por ciento en Extremadura (10,5 por ciento media española), “lo normal es que, tras mantenerse dos meses consecutivos en la misma cifra en la región, es que tienda ligeramente a la baja durante el resto de este año”, aunque ha destacado que “sigue siendo muy elevada y esto está perjudicando mucho el ahorro de las familias”.

Caro ha explicado, relativo a las hipotecas, que "la subida que estamos viendo del Euribor y la que se prevé, puede situarla en la más alta de la historia”. Este hecho puede provocar que, en algunas hipotecas, la subida pueda llegar “hasta los 100 euros al mes”.

Además, ha recordado que el Estado ha ingresado “hasta 22.000 millones de euros más de lo previsto” durante el primer semestre debido a la inflación, especialmente en impuestos indirectos como el IVA, aunque también en IRPF “debido a que hay más gente trabajando que hace unos años”.

“LA RECESIÓN PUEDE LLEGAR EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2023”



El abogado Javier Bardají, socio – director deBardají&Asociados y profesor del ITAE, ha explicado que la situación económica actual es “muy preocupante, rozando a alarmante, llegando incluso a que lo más pesimistas no hubieran advertido a corto – medio plazo”. Por esta razón, ha vaticinado que la temida recesión podría llegar “en el primer o el segundo trimestre del próximo año”

Para Bardají, las medidas del Gobierno “no son suficientes, ya que son sólo medidas que implican gasto. Las medidas no se pueden estirar sine die y creo que esta crisis va a ser mucho peor que la de 2008”. Además ha criticado que los gobiernos tomen la decisión de “endeudarse permanentemente” por lo que reclama “que se controle el gasto y que se bajen los impuestos para impulsar la economía”.

Además ha aprovechado para reivindicar unas infraestructuras dignas para territorios como Extremadura y ha criticado “la situación lamentable” del tren para que de verdad lleguen proyectos que generen empleo.

EXTREMADURA



La inflación se ha situado en el 11,5 por ciento en Extremadura, un punto más que la media española, según el último dato del mes de agosto publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Esto ha provocado un incremento del gasto en las familias, mientras que la renta por hogar extremeño de media fue de 22.947 euros durante el año 2021, 7.605 euros menos que la media nacional. Por persona, la renta fue de 9.500 euros, 2.769 euros menos que la del conjunto del país.

La tasa de riesgo de pobreza se situó en el 32,3 por ciento en Extremadura, casi once puntos más que la media española, que era del 21,7 por ciento. El 41,2 por ciento de los hogares extremeños no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (33,6 por ciento en España) y un 44,4 por ciento no pudieron permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (32,8 por ciento a nivel nacional).





Javier Bardají. Abogado . Socio - director de Bardají & Asociados. Ex Presidente del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura. Ex director en Extremadura de Banif, Banca privada del Grupo Santander. Ex agente de la Sociedad de Valores y Bolsa Benito & Monjardin. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros. Ha impartido clases en Itae y en el CEJEX (escuelas de negocios). Autor del libro 'La teoría del «KAO»'.





Juan Francisco Caro. Periodista . Actualmente en Stratego CyC. Experto en información institucional, económica y empresarial y en periodismo de datos. Con amplia trayectoria en el ámbito de la Comunicación Institucional y los Asuntos Públicos, ha ejercido como asesor y jefe de unidad en los departamentos de Análisis y Estudios y Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2019-2021). Asimismo, ha sido asesor y jefe de prensa en varias consejerías con competencias económicas y en la Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Junta de Extremadura, con gobiernos de diferente signo político, etapas en las que llegó a ser director de la Oficina de la Portavoz y director general de Política Económica. Durante su trayectoria profesional también ha pasado por la Cadena COPE, las agencias de noticias, prensa escrita y televisión.