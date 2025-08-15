Bajo control el incendio que amenazó a Villagarcía de la Torre
Los vecinos regresan a casa y se levanta el confinamiento tras 5.000 hectáreas arrasadas
Mérida
1 min lectura
Tras horas de tensión, los vecinos de Los Molinos y Villa García de la Torre han podido volver a sus hogares o salir del confinamiento decretado por el avance del incendio de Llerena. El fuego ha calcinado 5.000 hectáreas de pastos, pero ya no supone una amenaza directa para la población.
El consejero Abel Bautista destacó la labor de Infoex, UME, CEPEI, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, alcaldes, agricultores y ganaderos, que colaboraron en condiciones de seguridad para establecer cortafuegos con maquinaria propia. “Hoy no estamos hablando de otra cuestión gracias a su trabajo”, afirmó.
Con la emergencia superada, el incendio de Llerena pasa a situación operativa cero, aunque seguirá vigilado dentro del dispositivo general que atiende otros focos en la región.
