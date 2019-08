Cinco ahogados en espacios acuáticos de nuestra región en lo que va de 2019, tres más que hace un año

Extremadura ha registrado cinco ahogados en espacios acuáticos en lo que va de año, tres más que hace un año, según el Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

A nivel nacional, las muertes por ahogamiento en los espacios acuáticos españoles han aumentado un 20,72 por ciento entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año en relación con el mismo periodo de 2018, al haberse registrado 46 fallecimientos más, hasta alcanzar las 268 muertes por esta causa en lo que va de año.

Así, el dato de 2019, entre el 1 de enero y el 15 de agosto, se sitúa como el tercero peor del quinquenio que se lleva elaborando esta estadística por parte de la RFESS. Solo los dos peores años de este período (2017, que acabó con 481 muertes; y 2016, que finalizó con 437), superaron los datos que se han dado esta anualidad, con 341 y 296 fallecidos a 15 de agosto, respectivamente.

Según la RFESS, el aumento en lo que va de año se justifica en el "fuerte repunte" que supusieron las 95 muertes del mes de julio, así como al hecho de que en 2018 "las condiciones meteorológicas desfavorables retrasaron el uso de los espacios acuáticos y, en consecuencia, rebajaron la exposición de las personas a los peligros de los mismos".

En los primeros quince días de agosto de este año se han producido 35 fallecimientos, uno menos que en la primera quincena del mismo mes de 2018. Así, 2019 iguala el segundo peor año; 2017 está uno por debajo del peor, que fue el pasado 2018; y cinco por encima de las otras dos anualidades estudiadas, 2015 y 2016, en que se dieron treinta pérdidas de vidas humanas en cada caso.

Nueve comunidades autónomas disminuyen o igualan a 15 de agosto el número de fallecimientos por ahogamiento respecto a la misma fecha del año anterior: Melilla, que no tiene registrada ninguna muerte; y País Vasco, que lleva las mismas once; Ceuta, que no tiene ninguna cuando entonces llevaba una; Navarra, con dos, lo que supone una menos; Galicia, con 29 y Comunidad de Madrid con cuatro, que llevan dos menos en cada caso; Castila-La Mancha, con cuatro, tres menos; Canarias, con 26 fallecidos, cuatro menos; e Islas Baleares, que con nueve fallecidos ha rebajado en once las veinte muertes que tenía contabilizadas hace un año.

Los otros diez territorios autonómicos españoles aumentan sus cifras de fallecidos por ahogamiento: Comunidad Valenciana, que pasa de 22 fallecidos en 2018 a 37 este año, quince más; Castilla y León, de 8 a 21, trece más; y Cantabria, de 4 a 15, once más. Por su parte, también aumentan Región de Murcia, de 6 a 13, siete más; y Cataluña, que también aumenta en esta cifra al alcanzar los 32 ahogados frente a los 25 del mismo período del año anterior. Con cuatro fallecidos más que ahora hace un año aparecen Aragón (de 7 a 11) y La Rioja (de 1 a 5). Con tres más están Andalucía (de 29 a 32), Asturias (de 9 a 12) y Extremadura (de 2 a 5).

El perfil de la persona ahogada en lo que va de agosto es el de un hombre (86%), de nacionalidad española (83%), que fallece durante el uso de una playa (54%) o, en cualquier caso, de un espacio acuático no vigilado (60%). Además, tiene 45 o más años (69,8%) y el incidente tiene lugar entre las 10 y las 20 horas (75,4%).