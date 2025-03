Sin agua y sin respuestas: Agricultores de Jarandilla en vilo tras la rotura de la balsa La Maricana

La rotura de la balsa de riego 'La Maricana', en Jarandilla de la Vera, ha dejado a los agricultores de la zona en una situación crítica. El agua es un recurso vital para su actividad, y la falta de garantía sobre una solución rápida los tiene sumidos en la incertidumbre. "Con esta balsa regamos. Si no tenemos la balsa, no podemos regar", explica José Luis, uno de los agricultores afectados.

La situación es especialmente delicada porque están a punto de firmar los contratos de sus cultivos y, sin garantía de suministro, no saben si podrán seguir adelante con la producción. "No sabemos lo que podemos contratar ni lo que no", lamenta.

Un futuro incierto y pocas respuestas

Desde que se produjo la rotura de la balsa, los agricultores han recibido la visita del consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, y del alcalde de la localidad. Sin embargo, hasta el momento, no se ha concretado ningún plan de ayuda ni de solución inmediata. "Nos han dicho que van a buscar algún tipo de ayuda, pero no sabemos nada a día de hoy", añade José Luis.

"Nos han dicho que van a buscar algún tipo de ayuda" José Luis Agricultor de Jarandilla de la Vera

A pocos días de iniciar la siembra, los agricultores temen que la solución pase por construir una nueva balsa, lo que podría llevar varios años y suponer la ruina para muchos de ellos. "En tres o cuatro años, ¿nosotros qué hacemos?", se pregunta con preocupación.

Un conflicto de responsabilidades

Mientras tanto, las administraciones implicadas se señalan entre sí. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) afirma que la balsa fue construida sin su autorización y que la responsabilidad de su seguridad recae sobre la Junta de Extremadura. Por su parte, la Junta sostiene que la Confederación tiene competencias en materia de seguridad por estar la infraestructura en dominio público hidráulico.