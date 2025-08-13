Abren vía de evacuación en Cabezabellosa: salida segura por Villar de Plasencia esta noche

La situación crítica en Cabezabellosa, atrapada por el incendio de Jarilla, da un respiro: la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado en la red social X que se ha abierto una vía segura de evacuación a través de Villar de Plasencia.

Guardiola ha pedido “máxima colaboración” a los vecinos y que sigan en todo momento las instrucciones de las autoridades para garantizar una evacuación rápida y segura.

El operativo dispuesto incluye Guardia Civil, Protección Civil, una ambulancia de soporte vital básico (SVB), un transporte adaptado de 9 plazas y un vehículo de intervención rápida (VIR) 4x4. El punto de encuentro para la recogida de vecinos será la marquesina de la parada del autobús a las 21:15 horas.

Este corredor seguro supone un paso clave después de horas de incertidumbre, en las que el fuego, avivado por fuertes vientos y altas temperaturas, había convertido la localidad en lo que el consejero de Interior calificó como “una ratonera”.

El incendio de Jarilla ya ha arrasado más de 1.200 hectáreas y mantiene en vilo a un dispositivo de unos 300 efectivos, incluidos miembros de la UME. Las autoridades insisten: evacuar ahora es vital para salvaguardar vidas y evitar que la situación se vuelva irreversible.