Abascal celebra el acuerdo con el PP en Extremadura: "Habrá los impuestos más bajos de toda España"
El líder de Vox desgrana las claves de un pacto que incluye una vicepresidencia para su formación y el blindaje de la central nuclear de Almaraz
Almendralejo - Publicado el - Actualizado
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El Partido Popular y Vox han sellado finalmente un acuerdo de gobierno de coalición en Extremadura. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado la noticia y ha felicitado tanto a su candidato, Óscar Fernández, como a la líder popular, María Guardiola, por haber alcanzado un pacto "a pesar de la confrontación política y a pesar de las diferencias, que son muchas".
Abascal ha asegurado que el acuerdo garantiza varias cuestiones clave para su formación. Entre ellas, ha destacado que "en Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social". También ha afirmado que la región tendrá "los impuestos más bajos de toda España gracias al triunfo de VOX".
En Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social"
Líder de Vox
El pacto, que consta de 61 puntos y 74 medidas, contempla la creación de una Vicepresidencia de Desregulación para Vox. Según Abascal, este departamento se encargará de "empezar a deshacer leyes normativas y exigencias que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas". Además, ha garantizado la defensa del campo frente a "pactos suicidas y de traidores, como es el pacto de Mercosur".
Medidas económicas y energéticas
El documento del acuerdo detalla varias medidas fiscales, como una bajada progresiva del IRPF de un punto en los dos primeros tramos y la ampliación de la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Uno de los puntos clave es el blindaje de la central nuclear de Almaraz, cuya ecotasa autonómica se reducirá un 30 % anual hasta su completa eliminación. El 50 % de lo recaudado se destinará a un fondo para el desarrollo socioeconómico de la zona.
Impulso al campo y la industria
El nuevo gobierno se compromete a "no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario", blindándolo frente a las imposiciones del Pacto Verde Europeo y rechazando el acuerdo UE-Mercosur. Para impulsar el sector, se creará una Dirección General de Regadíos con el fin de ejecutar de forma urgente el proyecto de regadío de Tierra de Barros.
Inmigración, seguridad y vivienda
En materia de seguridad, el pacto exigirá la aplicación del desalojo exprés contra la ocupación ilegal y prohibirá el uso del burka y el niqab en espacios públicos autonómicos. El acuerdo afirma que "no se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad".
No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad"
Líder de Vox
Finalmente, el acuerdo establece que el acceso a las ayudas públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional y se promoverá la construcción de 3.500 nuevas viviendas protegidas mediante colaboración público-privada.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.