Abascal celebra el acuerdo con el PP en Extremadura: "Habrá los impuestos más bajos de toda España"

El Partido Popular y Vox han sellado finalmente un acuerdo de gobierno de coalición en Extremadura. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado la noticia y ha felicitado tanto a su candidato, Óscar Fernández, como a la líder popular, María Guardiola, por haber alcanzado un pacto "a pesar de la confrontación política y a pesar de las diferencias, que son muchas".

Abascal ha asegurado que el acuerdo garantiza varias cuestiones clave para su formación. Entre ellas, ha destacado que "en Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social". También ha afirmado que la región tendrá "los impuestos más bajos de toda España gracias al triunfo de VOX".

En Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social" Santiago Abascal Líder de Vox

El pacto, que consta de 61 puntos y 74 medidas, contempla la creación de una Vicepresidencia de Desregulación para Vox. Según Abascal, este departamento se encargará de "empezar a deshacer leyes normativas y exigencias que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas". Además, ha garantizado la defensa del campo frente a "pactos suicidas y de traidores, como es el pacto de Mercosur".

Medidas económicas y energéticas

El documento del acuerdo detalla varias medidas fiscales, como una bajada progresiva del IRPF de un punto en los dos primeros tramos y la ampliación de la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Uno de los puntos clave es el blindaje de la central nuclear de Almaraz, cuya ecotasa autonómica se reducirá un 30 % anual hasta su completa eliminación. El 50 % de lo recaudado se destinará a un fondo para el desarrollo socioeconómico de la zona.

Impulso al campo y la industria

El nuevo gobierno se compromete a "no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario", blindándolo frente a las imposiciones del Pacto Verde Europeo y rechazando el acuerdo UE-Mercosur. Para impulsar el sector, se creará una Dirección General de Regadíos con el fin de ejecutar de forma urgente el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

Comparecencia de Fernández Calle y Guardiola

Inmigración, seguridad y vivienda

En materia de seguridad, el pacto exigirá la aplicación del desalojo exprés contra la ocupación ilegal y prohibirá el uso del burka y el niqab en espacios públicos autonómicos. El acuerdo afirma que "no se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad".

No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad" Santiago Abascal Líder de Vox

Finalmente, el acuerdo establece que el acceso a las ayudas públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional y se promoverá la construcción de 3.500 nuevas viviendas protegidas mediante colaboración público-privada.