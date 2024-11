Herrera en COPE al conocer la calidad del jamón extremeño “¿Por qué no venden esto en farmacias?”

Este miércoles, Herrera en COPE a nivel nacional tuvo como hilo conductor a Extremadura. El equipo, capitaneado por Alberto Herrera, realizó el tramo desde el Palacio de Congresos de Badajoz, una cita que protagonizaron tres mujeres extremeñas.

Una de ellas fue Elena Diéguez, presidenta de la Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura. En esta entrevista, Diéguez ahondó sobre la calidad del jamón extremeño, un producto, que en sus palabras se debe a tres elementos. En primer lugar, la presidenta señaló la importancia de la raza que tenemos en la región, en segundo, la amplitud de las dehesas y por último, nombró el trabajo que realizan tanto los ganaderos como las empresas colaboradoras.

En este sentido, Diéguez también explicó el proceso de producción de la materia, un procedimiento de maduración que provoca la aparición de las 'perlitas blancas' en el jamón: "Año y medio después de nacer, los animales entran en la montanera, es como si los metiéramos en el paraíso, y se encuentran con un terreno, una hierba magnífica, unas encinas y unos alcornoques que dan un fruto que es su bellota, que les vuelve auténticamente locos. Comen eso exclusivamente entre 60 y 90 días".

Herrera, quien se deleitaba con las palabras de la presidenta mientras comía jamón, preguntaba si el producto poseía aminoácidos, a lo que Diéguez respondía: "Tiene proteínas toda las que quieras y más, una grasa buenísima y es cardiosaludable". Una respuesta que provocó que uno de los colaboradores preguntase el motivo que impedía que lo vendiesen en boticas: "¿Por qué no venden esto en farmacias? ¿Por qué el médico no me receta jamón?".

Un producto que incluso se prestó a la ironía. El propio Alberto Herrera aludió al caso Aldama, en relación con la entrevista en exclusiva que emitió la cadena horas antes: "Yo creo que a alguien que haya tenido un sustito en el cuerpo con lo de Aldama, le das un jamoncito de estos y se le quita el problema”.