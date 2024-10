El hermano de Sánchez presenta un nuevo recurso contra los registros de la UCO

La Audiencia de Badajoz se reúne este martes para decidir si estima o rechaza el recurso de apelación interpuesto por el abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, contra la decisión del Juzgado de Instrucción de no aceptar la anulación de la intervención de los correos electrónicos por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizada en la Diputación pacense.

Fuentes de la defensa jurídica de David Sánchez han afirmado a EFE que la reunión se enmarca en el recurso de apelación presentado en agosto pasado tras la decisión por parte del Juzgado de Instrucción de inadmitir a trámite la petición de anulación de los correos electrónicos al considerarse que esta petición fue presentada fuera de plazo.

El objetivo es, por tanto, demostrar que “no se presentó fuera de plazo”, han manifestado.

En este sentido, el auto de la Audiencia provincial “será muy importante”, entre otros, para conocer “las razones por las cuales la jueza no admitió” el recurso presentado alegando que se realizó fuera de plazo.

Es importante, por tanto, determinar “el nudo procesal para determinar si agosto es hábil a todos los efectos, no tiene más vocación, por lo que se trata por tanto de una cuestión más de forma”, ha afirmado.

En este objetivo se busca que se tramite el recurso “a tenor de que estaba en plazo, y que no se rechace so pretexto de que no está en plazo”, ha insistido el abogado.

La UCO registró el pasado julio la Diputación de badajoz en relación con el caso abierto tras la denuncia de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez, director de la Oficina de Artes Escénicas de la institución provincial, por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.