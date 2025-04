¿Hay alineación indebida del Azuaga en su partido ante el Jaraíz?

El Jaraíz tiene intención de impugnar el partido que disputó este domingo ante el Azuaga, y es que el conjunto de la Campiña Sur realizó sus cambios en cuatro ventanas en vez de las tres permitidas. El encuentro acabó con empate a dos.

Si Competición estima la impugnación del Jaraíz, se le daría el partido por perdido al Azuaga por 3-0; pero, si nos atenemos a los precedentes, todo podría quedar en una multa.

Hay resoluciones de Competición e, incluso, del TAD, sobre si concurre una alineación indebida, por el incumplimiento de las ventanas permitidas, aunque no se haya superado el número de sustituciones (5). El Azuaga hizo cuatro cambios en cuatro ventanas, pero el último cambio se deshizo antes, incluso, de que se reanudara el encuentro. De hecho, el árbitro del partido, Azael López Jiménez, refleja en el acta tres sustituciones en tres ventanas. Pues bien, al no superar el número de cambios permitidos no se entiende que haya alineación indebida, por lo que la infracción se quedaría en leve y conllevaría una multa de hasta 602 euros, inhabilitación o suspensión por tiempo de hasta dos meses o de, al menos, dos encuentros, o clausura de hasta un partido.

En mayo de 2022, el Juez de Disciplina le impuso una multa de 300 euros al Trujillo por un caso similar en un partido disputado en marzo de ese año ante el Badajoz B.

A falta de cuatro jornadas para el final, el Extremadura es líder con cinco puntos de ventaja sobre el Azuaga, que es segundo. En tercera posición se ubica el Llerenense, a cuatro del Azuaga, que supera en dos puntos al Jaraíz. El Diocesano es quinto. El Badajoz, que no pasó del empate en Pueblonuevo, está ahora mismo fuera de la fase de ascenso.

El Extremadura ascendería virtualmente el viernes que viene, si gana en Azuaga. Le sacaría ocho puntos a falta de nueve, con el ‘average’ ganado. Incluso, un empate sería un buen resultado, con solo tres jornadas por delante.