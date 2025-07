Desde Plasencia a la Puerta del Sol: la extremeña detrás de las Campanadas de Broncano y Lalachus

Por desgracia, muchos extremeños deben marcharse de su tierra en busca de oportunidades en ciudades más grandes. Carolina Domínguez Velaz es un ejemplo de ello cuando terminó sus estudios de Bachillerato se marchó a Madrid para buscar nuevas oportunidades y hoy trabaja con grandes nombres del panorama audiovisual nacional.

COPE: ¿Cómo empieza tu historia? ¿Por qué decidiste irte a Madrid?

Carolina: Cuando estaba en bachillerato tuve que decidir qué quería hacer con mi futuro. En el instituto nos hablaron de un programa de edición de vídeo y pensé que podría investigar el mundo audiovisual. En Extremadura las oportunidades laborales en este sector son muy limitadas, y aunque podía hacer un grado superior en Cáceres, las opciones se reducían mucho. Madrid estaba cerca y me ofrecía un nido de oportunidades, así que no lo dudé y me fui.

COPE: ¿Qué estudiaste allí?

C: Hice un grado superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen, que abarca desde fotografía y vídeo hasta iluminación. Fue la formación que me abrió las puertas al sector.

COPE: ¿Y cómo llegaste hasta donde trabajando actualmente?

C: Mi escuela tenía convenio con varias empresas para hacer prácticas. Según nuestras notas y preferencias, nos asignaban un destino. A mí me tocó RTVE en el departamento de iluminotecnia. Estuve tres meses allí y luego me incluyeron en su bolsa de trabajo. Actualmente trabajo con ellos bajo contrato.

COPE: ¿En qué proyectos has participado?

C: He trabajado en conciertos de Radio 3, en Los Goya, las campanadas de Nochevieja – donde fui encargada de iluminación –, los Premios Princesa de Asturias, en el Benidorm Fest, con Chanel también en Benidorm, para dar los votos del jurado español en Eurovisión y otros muchos proyectos en los que nunca hubiera imaginado poder ser participe en el pasado.

COPE: Hablando de las campanadas, ¿qué sentiste al poder participar en un proyecto tan importante?

C: Fue un reto emocionante. Nunca había trabajado en unas campanadas y me hicieron partícipe del diseño del proyecto. Fue un sueño hecho realidad.

COPE: ¿Y cómo gestionáis la presión de un evento en directo, visto por millones de personas?

C: La presión es máxima porque un fallo puede arruinar toda la emisión. Por eso siempre tenemos sistemas de seguridad, alimentación de respaldo y recursos para solventar cualquier problema sin que el público lo note.

COPE: Y una pregunta que todos nos hacemos: ¿podéis comeros las uvas?

C: Pues depende. En mi equipo éramos tres y yo tuve suerte: pude comerlas justo a tiempo, pero alguno tenía que estar pendiente de los equipos y no pudo.

M: También estuviste con Chanel en Eurovisión, ¿qué nos cuentas de esa experiencia?

C: Fue increíble. Estuvimos en Benidorm para la entrega de votos. Trabajar con la playa y la arena bajo los trípodes fue una experiencia única. Pensar que millones de personas en Europa nos estaban viendo fue todo un orgullo.

COPE: ¿Qué mensaje darías a los jóvenes extremeños que dudan si quedarse o irse?

C: Que hagan lo que les guste y trabajen por ello. Que no tengan miedo a salir, porque fuera hay puertas abiertas. También me gustaría que el Gobierno apoyara más para que no haya que marcharse.

COPE: Y para los padres que tienen prejuicios con la formación profesional, ¿qué les dirías?

C: Que la FP es una vía muy válida y práctica. La universidad da mucha teoría, pero la FP prepara para el trabajo real. Hay muchas formas de llegar a donde quieras, y estudiar FP no debería verse como algo inferior.