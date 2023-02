El órgano mayor de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia (1920) ha comenzado a restaurarse

El órgano mayor de la catedral de Plasencia (Cáceres), que data de 1920, va a ser objeto de los próximos tres meses de un completo proceso de restauración, pues acumula una "larga lista de averías" que necesitan de su reparación.



Según ha informado el cabildo catedralicio, la restauración va a consistir en arreglar y volver a tener el órgano en las mejores condiciones de funcionamiento, "ya que sufre el desgaste natural por el uso y el paso del tiempo, como cualquier máquina que fielmente ha cumplido con el servicio para el que ha sido diseñada”.



Entre los problemas más graves pueden señalarse que los teclados no responden, teniendo un gran número de notas mudas, las conexiones eléctricas no responden, el cuero y pieles que recubren los "secretos y fuelles" se han acartonado y resquebrajado, lo que provoca enormes pérdida de aire y escapes del viento, y que la afinación se pierde o directamente determinados registros no suenan.



Los trabajos, a cargo a cargo del maestro organero José Antonio Azpiazu, hijo de quien, a comienzos de los años ochenta, hiciera la última restauración de este instrumento, han comenzado este lunes y se extenderán durante tres meses.



El cabildo catedralicio decidió en 1919 cambiar los tres viejos órganos de la seo de la capital del Jerte por uno nuevo en estilo "romántico", de tal forma que en diciembre de ese mismo año llegó a Plasencia el actual órgano, construido por la casa Eleizgaray de Azpeitia.



Fue colocado no en el sitio del antiguo "órgano grande", sino sobre la tribuna de la parte derecha del coro e inaugurado el 1 de febrero de 1920.



En 1947, con la llegada del nuevo obispo de la diócesis, Juan Pedro Zarranz, propuso que el órgano se instalara en la caja del "órgano viejo grande", ya que aquella soberbia "tribuna y caja estaban pidiendo un órgano digno de ella".



Desmontado del emplazamiento que había ocupado desde 1919 sobre el lateral alto del coro, fue colocado en la caja, vacía entonces, del viejo órgano grande, en el año 1949.



En 1981 el órgano fue restaurado y ampliado con trompetería dispuesta en posición "en batalla" por José Antonio Azpiazu.



Ahora, 42 años después de aquella última gran intervención, el cabildo "con gran ilusión y un considerable esfuerzo económico", va a acometer una nueva restauración del órgano mayor de la catedral.