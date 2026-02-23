23 FEBRERO 2026 | EL MUÑIDOR

Este programa está dedicado al vigésimo aniversario de la Declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Ciudad Real. Pero llegamos mucho más allá de nuestra provincia, para difundir el estreno de un maravilloso proyecto como es “Siente Castilla la Mancha” una creación de Manuel Marvizón, que verá la luz el próximo 28 de febrero en el Teatro Auditorio El Greco, de Toledo.

Hablamos con el Maestro y compositor, Manuel Marvizón y con Diego Jiménez, componente de la Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva, que participará en este espectáculo musical, como una de las bandas más reconocidas del país, y especialmente de nuestra tierra.

Pero por supuesto, no se pierdan nuestra tertulia, de la mano de Chechu Aranda, Alfonso Doblado, Mariano Marín y Cristina Almodóvar, y la compañía de D. Emilio Martín Aguirre, HM de la Hermandad de la Flagelación y ex Presidente de la ACSSCR y D. Rafael Cantero, que este 2026, recibirá el reconocimiento “Olivo de Pasión” de este programa, por su trayectoria cofrade.

También tendremos la actualidad de la provincia con Samuel Valero, Sebas Alcázar, Sandra Pueblas, Alberto Honrado y Luis Maldonado.

Nos despedimos, recordando e invitando a todos nuestros seguidores, amigos y cofrades, a la IV Edición de la Gala El Muñidor, el próximo 7 de marzo en el Antiguo Casino de Ciudad Real, donde quedan emplazados para disfrutar de una jornada especial con la Semana Santa de nuestra provincia.

Gracias de nuevo, a los compañeros y amigos del CODAL DE PLATA Tertulia Cofrade, por el recién nombramiento que hemos recibido, y del que nos sentimos muy orgullosos.

Gracias siempre a Cope Ciudad Real, al Ayto de Ciudad Real y a nuestros patrocinadores oficiales 2026: Clínica Dental Anaya & Robles, Tasalex, Carlos Mesón Envero by Carlos Raez, Tallista Jose Angel Banegas, Tourvacaciones, Martín Sobrino Abogados, Aismor, Clinica Synergies, Efizienta, Abanova Studio, ES Puente del Ave, Publysport, El Florista Encantado, Asador El Chico, La Consentida by María López, Fortrade y Toyota