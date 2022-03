El Jerte informará a diario en Internet del estado de floración de sus cerezos

Esta iniciativa parte del deseo de la comarca del Valle del Jerte, por dar "la mejor y más veraz" información posible a los visitantes que, como cada año, deseen acercarse hasta el Valle del Jerte para contemplar el espectáculo de la floración de más de un millón y medio de cerezos.



En estos momentos, debido a la bajada de las temperaturas que se ha experimentado, el proceso de floración de los cerezos se ha ralentizado, de tal forma que ésta se podría producir a partir del 15/20 de marzo.



"Esto es sólo una estimación, todo depende de la meteorología y cualquier cambio puede cambiar las previsiones", han advertido los técnicos de Turismo del Jerte.



La información sobre el estado de la floración, que puede ser consultada en el blog oficial (primaveraycerezoenflor.blogspot.com), en la web de la Oficina de Turismo, en su aplicación para móviles y en redes sociales, incluye una fotografía en la que puede observarse la fecha exacta de su captura.



La imagen se actualizará con frecuencia y cuando la floración sea inminente se cambiará cada 24 horas.



Estas previsiones se han convertido en la información mas fiable y actualizada sobre la floración; no en vano, entre finales de febrero y primeros de mayo se reciben cada año cerca de un millón de visitas en la página web del Jerte.



La floración de los cerezos no se produce cada año en una fecha fija, sino que puede variar dependiendo de las condiciones meteorológicas, aunque lo normal es que se produzca entre el 20 de marzo al 10 de abril aproximadamente y suele durar unos diez días.



La floración no se produce simultáneamente en toda la comarca, sino que primero florece la zona más baja y cálida del Valle y va avanzando hasta culminar en las zonas más altas y frías.



Junto al estado de la floración, la Oficina de Turismo dará consejos y recomendaciones acerca de qué ver, qué hacer o qué visitar en la comarca.



Se recomienda, para aquellos que puedan elegir, visitar el Valle del Jerte de lunes a viernes, y así evitar las aglomeraciones que se producen en fin de semana durante la floración.



La Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte ha decidido recuperar, tras dos años de suspensión a causa de la pandemia, su programación cultural y turística estrella con el formato habitual, que engloba como pieza central la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en Flor.



Para celebrar el espectáculo natural que supone contemplar más de un millón y medio de cerezos en flor, esta comarca cacereña organiza un amplio programa de actividades turísticas, culturales, educativas y gastronómicas bajo el título de Primavera y Cerezo en Flor, que se suelen desarrollar entre marzo y mayo en las diez localidades mancomunadas.



Tras dos años en los que hubo que suspender la fiesta a causa de la COVID-19, el Valle del Jerte ha decidido recuperar la programación, que incluirá un gran número de actividades entre el 20 de marzo y el 7 de mayo.



Así, del 20 al 24 de marzo se celebrará el "Despertar del Valle"; del 25 de marzo a 9 de abril; el "Cerezo en Flor", con inauguración en Jerte y clausura en Valdastillas; y la "Lluvia de Pétalos", del 10 de abril a 7 de mayo