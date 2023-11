Donación de Médula Ósea para Carlos con Medalla de Oro

Carlos y Oscar Gaitán Mordillo son Placentinos, tienen 17 años, mellizos y atletas.

El año 2023, ha marcado sus vidas para siempre y no precisamente con un marcador de Crono, en el mes de abril, Carlos fue diagnosticado de Aplasia Medular Severa (es la desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea.Como consecuencia, aparece una disminución de los hematíes (glóbulos rojos), de los leucocitos (glóbulos blancos) y de las plaquetas en la sangre periférica)

La asociación para la Médula Osea no ha parado en su afán de ayudar a esta familia a encontar esa médula, qué cuando ya parecía encontrada con una compatibilidad del 100% con Carlos, el donante decidió que no era el momento de someterse a la donación, y no sólo les ocurrió una vez, sino dos veces.

Por fin los facultativos decidieron que fuera su mellizo Oscar el donante de Médula, aunque no con el 100% de compatibilidad, sino el 50%.

Son hermanos de sangre, son casi iguales, les une mucho más que un 2023 lleno de superación y logros, también hay récords de España después de la Donación de la Médula para Carlos.