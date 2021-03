El Ayuntamiento de Plasencia solicita que se vacunen a los centros infantiles y ayuda a domicilio

Los concejales de Sanidad e Infancia y Familia del Ayuntamiento de Plasencia, Álvaro Astasio y Mayte Díaz, han solicitado a la Junta de Extremadura que en el nuevo protocolo de vacunación se tengan en cuenta a los trabajadores de “los centros infantiles de 0-3 años municipales y privados, así como la Ayuda a domicilio y todos los centros asistenciales”.

El concejal de Sanidad y Recursos Humanos ha reiterado su petición sobre la necesidad de vacunación del personal de ayuda a domicilio “seguimos pensando que es imprescindible su vacunación, por las personas con las que trabajan” en este sentido Astasio ha incidido en que “hay muchos mayores todavía sin vacunar y reciben cada día en sus domicilios al personal de ayuda a domicilio”, en el mismo sentido se ha referido a los centros asistenciales, en los que conviven personas y trabajadores, asimilados a los sociosanitarios y que no han entrado en el protocolo de vacunación “es incomprensible que se olvidaran de este tipo de centros residenciales cuando tienen todos la misma complejidad”

En cuanto al centro infantil municipal la concejala de Infancia y Familia ha lamentado que los trabajadores del centro municipal o los trabajadores de centros privados, no estén incluidos, “es como si hubiera niños de primera y de segunda” no podemos comprender estas discriminaciones “no estamos hablando de que la vacunación esté parada o que tarden más en vacunarlos, estamos diciendo que no están dentro del protocolo que conocemos a día de hoy”.