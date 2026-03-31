El Mar Menor se prepara para el verano con 40 kilómetros de balizas y 70 fondeaderos ecológicos

La Comunidad Autónoma ha finalizado la instalación del nuevo balizamiento del Mar Menor, un proyecto que despliega 40 kilómetros de boyas en 60 secciones. El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha señalado que la actuación, completada para Semana Santa, busca ordenar las "diferentes actividades que suceden en el Mar Menor" y "crear estos canales que permiten la navegación".

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha visitado el balizamiento embarcándose en el club náutico Dos Mares acompañado por el concejal de Patrimonio de Cartagena, Pablo Braquehais y la presidenta del Consorcio de La Manga, Esperanza Nieto.

La principal novedad de este año es la sustitución de los anclajes de hormigón por biotopos, unas estructuras "diseñadas para que toda la biodiversidad también pueda crecer en los fondos del Mar Menor". Vázquez ha destacado que el objetivo es "avanzar en esta compatibilidad de usos" entre el turismo, la pesca y la navegación recreativa garantizando también la seguridad en el baño.

Fondeaderos ecológicos antes del verano

Además del balizamiento, el consejero ha anunciado que antes de la época estival se instalarán 70 fondeaderos ecológicos alrededor de las islas. Esta medida permitirá a las embarcaciones amarrarse sin necesidad de lanzar el ancla, evitando así el "efecto traumático" sobre el lecho marino.

El sistema protegerá especialmente las praderas de Cymodocea nodosa y la población de nacra. Para el consejero, se trata de una iniciativa fundamental para "asegurar y proteger la biodiversidad del Mar Menor, que es uno de nuestros objetivos".

Fin a la incertidumbre normativa

Esta ordenación resuelve la incertidumbre generada por un Real Decreto del ministerio que Vázquez ha calificado de "erróneo desde el principio". Tras más de año y medio, la norma fue modificada en diciembre, lo que ahora permite a Capitanía Marítima fijar criterios de velocidad y fondeo y autorizar los nuevos fondeaderos ecológicos.