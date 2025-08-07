La Guardia Civil detiene dos hombres por robar en una cooperativa en la comarca de La Vera

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de la Compañía de Navalmoral de la Mata, han detenido a varones, de 35 y 45 años respectivamente. A uno de ellos se le atribuye la supuesta comisión de tres delitos de robo con fuerza y un delito de hurto y uso de vehículo, cometidos en la misma cooperativa ubicada en la comarca de la Vera , además de otro delito de falsedad documental. El otro individuo fue detenido posteriormente por su supuesta implicación en uno de los robos.

En los robos se sustrajo diverso material, múltiples herramientas, cableado de cobre y de aluminio y un vehículo; valorados en aproximadamente 13.000 euros.

Tras recabar las pruebas necesarias, los agentes identificaron a los presuntos autores de los hechos, que han sido detenidos.

Los dos detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Navalmoral de la Mata (Cáceres).