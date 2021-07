Extremadura califica como una decisión "absolutamente dolorosa" la reducción de horarios y aforos

La comunidad autónoma de Extremadura ha considerado que tener que adoptar en la región medidas de reducción de horarios y aforos correspondientes al nivel 2, de riesgo medio por coronavirus, es una decisión "absolutamente dolorosa".





El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha recordado que la región lleva ya unos días estando en ese nivel y la administración autonómica ya había anunciado que, de continuar durante siete días, se consolidaría dicho nivel de riesgo y se adoptarían las medidas contempladas para el mismo y que aparecen en el semáforo aprobado para controlar la pandemia.





Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tendría que ratificar estas medidas que adopte la Junta de Extremadura y que las mismas entrarían en vigor a las 23,59 horas del próximo domingo, 1 de agosto.





"Por lo tanto, no se nos puede acusar de improvisación. Esto lo más que se puede decir es que se veía venir y miren, tomar medidas es muy doloroso, pero creo que esto se lo tiene que aplicar toda la sociedad", ha aseverado.





Vergeles ha realizado declaraciones este miércoles en una rueda de prensa en la que ha informado sobre la situación epidemiológica de Extremadura y los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.





De esta forma, en su intervención ha destacado que es un "trabajo de todos" intentar de la mejor manera posible que las cifras "no se nos vayan", a lo que ha añadido que cree que Extremadura ha sido de las comunidades autónomas que más tiempo han mantenido las medidas del nivel de alerta 1, incluso "con tasas de incidencia muy elevadas".





Así, ha apuntado que se ha tenido que esperar a que llegase la "enfermedad grave" para tomar estas decisiones pero, aunque ha pedido disculpas a los sectores afectados, ha asegurado que, de mantenerse las cifras actuales es "imposible" prolongar por más tiempo las medidas de nivel 1, ya que "está en riesgo" una parte importante de la salud de la población.





"Estamos teniendo un ritmo de ingresos que no baja de los once diarios, con días de 17 ingresos, con días de 17 ingresos, llevamos varios días desafortunadamente dando cifras de fallecidos, que no los dábamos en una buena temporada", ha recalcado.





MEDIDAS DE NIVEL DE ALERTA 2

Entre otras medidas, el nivel de alerta 2, contempla la limitación de las reuniones sociales a seis personas, además de limitar actividades que fomenten la movilidad, reduciéndose los aforos de los lugares de culto, velatorios, entierros, campamentos o del interior de los espacios de ocio, unido a que el cierre del ocio nocturno pasaría a las 2 de la madrugada.





"Hemos sido bastante prudentes, pero en este momento hay una presión muy importante de las urgencias, hay una presión muy importante de la Atención Primaria de salud y hay una presión muy importante de la salud pública, por lo tanto se está afectando la salud de la población por doble vía", ha indicado.