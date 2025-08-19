COPE
Detenida infraganti una menor que había iniciado un fuego en Cáceres

Había iniciado un fuego en las inmediaciones del edificio Embarcadero

Ayuntamiento de Cáceres

El alcalde en funciones, Emilio Borrega

Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Cáceres pillan infraganti a una menor que había iniciado un fuego en las inmediaciones del edificio Embarcadero.

El suceso se produjo en la tarde de ayer, la presunta autora del fuego es una menor de edad, que ya había iniciado un pequeño fuego en la zona de la rotonda sita en avenida de la Constitución, en dirección al edificio Embarcadero, en el entorno de Río Tinto–Aldea Moret.

Afortunadamente, los agentes actuaron con rapidez para sofocar las llamas, evitando que se propagaran y llegaran a convertirse en un foco de mayores dimensiones dentro de casco urbano.

La joven fue identificada y puesta bajo la custodia y responsabilidad de sus progenitores. Asimismo, la Policía Local ha remitido el caso a la Fiscalía de Menores, al apreciar indicios de posible delito.

