Comienzan las obras del cierre de pistas y el perímetro del polideportivo 'La Isla' de Coria

El Ayuntamiento de Coria ha comenzado esta semana las obras de arreglo del cierre de pistas y del cerramiento perimetral en el Polideportivo Municipal La Isla, una actuación con la que se pretende mejorar la seguridad, funcionalidad y conservación de este importante espacio deportivo de la ciudad.

Los trabajos consistirán en la retirada de la malla de cierre actual del lindero en 317 metro lineales, comprobación de los montantes de apoyo y nuevo cierre mediante instalación de paneles tipo hércules en color verde de 2 metros de altura y 5 mm de grosor con remates. Además, se retirará el cerramiento actual en doble altura, con sustitución de postes de apoyo en mal estado y suministro de malla de simple torsión.

Entre las actuaciones también se encuentra la retirada de la malla actual de las pistas de futbito de 3 metros de altura e instalación de una malla 40/17 plastificada en color verde, con refuerzo en la zona de porterías de los paneles de las pistas de tenis, con remates.

Cabe destacar que las instalaciones deportivas del Ayuntamiento se sitúan en el polideportivo La Isla, donde se encuentran diferentes zonas para la actividad deportiva, en las que se han ido realizando intervenciones de mejora y adaptación. Tras una revisión técnica por parte de los técnicos del consistorio, se ha comprobado la existencia de deficiencias debido al uso y tiempo en varios cierres.

Por ello, las actuaciones descritas anteriormente responden a la necesidad de renovar y reforzar las instalaciones, que presentan un notable deterioro por el paso del tiempo y el uso continuado por parte de los numerosos usuarios que disfrutan a diario de las instalaciones del polideportivo. El objetivo es garantizar unas condiciones óptimas tanto para la práctica deportiva como para el mantenimiento del recinto. Además de mejorar el entorno y ofrecer mayor seguridad a los deportistas.

El plazo de ejecución de la obra de arreglo será de 30 días, y el presupuesto de ejecución material es de 20.000 euros más IVA.

Desde el Ayuntamiento, se sigue apostando por la mejora y modernización de las instalaciones deportivas municipales, conscientes de su papel fundamental en la promoción del deporte, la vida saludable y el ocio entre los vecinos de Coria.

El consistorio pide disculpas por las posibles molestias que puedan ocasionar estas obras y agradece la colaboración y comprensión de los usuarios durante el tiempo que duren los trabajos.