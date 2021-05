Vergeles pide calma porque "no hay prohibición científica" para AstraZéneca

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha transmitido tranquilidad este viernes a las personas vacunadas erróneamente con el preparado de AstraZéneca porque "aunque la vacuna no está recomendada en su edad, no hay prohibición científica".







El también vicepresidente segundo de la Junta ha realizado estas declaraciones después de que 94 personas, todos ellos considerados trabajadores esenciales, fueran vacunados este pasado miércoles por error con AstraZéneca en Cáceres, pese a ser menores de 60 años, en lugar de con Moderna, como estaba previsto.







Tras suscribir las disculpas del gerente del Área de Salud de Cáceres, David Zambrano, ha manifestado a los afectados el compromiso "a seguirlos y tranquilizarlos" porque aunque la vacuna no está recomendada en su edad, "no hay prohibición científica".













En varios mensajes en redes sociales, ha agradecido además su labor al equipo de vacunación que trabajaba cuando se produjo el incidente y les ha felicitado "por seguir los controles y darse cuenta de la administración de la vacuna".





"Se está cumpliendo el objetivo de inmunidad de rebaño cuanto antes, y estaremos en un excelente escenario de inmunización antes del verano", ha afirmado.





Asimismo, con motivo de la celebración este sábado de la festividad de San Isidro, el consejero ha pedido "nada de aglomeraciones" y "nada de romerías que pongan en riesgo el control de la enfermedad" porque se está en un "momento crítico" en el que no solo hay que proteger por la salud, sino también la estrategia de vacunación.





