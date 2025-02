Vecinos de Montesol desconvocan la protesta por el mercado franco

La Asociación Vecinal Montesol y la Federación del Distrito Norte informan que, tras recibir la propuesta del Ayuntamiento para dialogar, se ha decidido desconvocar la concentración prevista para este sábado 15 de febrero en la Plaza Mayor.

Es importante destacar que esta convocatoria se originó debido a la falta de consideración del Ayuntamiento hacia las necesidades de los vecinos. Sin embargo, el alcalde Rafa Mateos finalmente ha accedido a reunirse con nosotros en un encuentro programado para el lunes 17 de febrero a las 10:15 de la mañana. Confiamos en que este sea, al fin, el inicio de un diálogo que debió haberse producido desde el principio.

Nuestra federación siempre ha mantenido una actitud constructiva y colaborativa con las administraciones, y estamos dispuestos a trabajar junto al Ayuntamiento para encontrar soluciones consensuadas. No obstante, consideramos imprescindible que se nos respete como interlocutores clave y que nuestras propuestas y preocupaciones sean tomadas en cuenta de manera efectiva.

Es inaceptable que haya sido necesario llegar a este extremo para que se escuche la voz de los vecinos del Distrito Norte. Montesol y la Federación del Distrito Norte defenderán con firmeza los intereses de nuestra comunidad y no aceptarán decisiones impuestas sin nuestra participación. Si tras la reunión del lunes nuestras expectativas no se ven cumplidas, no dudaremos en reanudar las movilizaciones con mayor determinación.

Resulta incomprensible que el Ayuntamiento tome decisiones sin una consulta previa y formal a nuestra entidad. La Federación del Distrito Norte representa a una comunidad de cerca de veinte mil vecinos no puede ser ignorada.