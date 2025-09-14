El SEPES construirá en Cáceres 620 viviendas de alquiler asequible

La entidad pública SEPES ha solicitado información al Ayuntamiento de Cáceres para la construcción de viviendas de alquiler asequible.

SEPES un informe urbanístico con relación a varias manzanas del barrio Río Tinto y una manzana en Casa Plata 2, con el objeto de analizar su destino para vivienda asequible.

El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, ha mostrado su satisfacción porque la Entidad Pública Empresarial de Suelo haya mostrado interesada en desarrollar en Cáceres viviendas de alquiler asequible, uniéndose así al trabajo que ya está realizando el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura para construir viviendas en la ciudad.

Aunque estamos en un momento muy inicial del procedimiento, este equipo de gobierno ha mostrado su satisfacción porque el SEPES haya incluido a Cáceres entre las ciudades en las que es necesario construir vivienda protegida. En este caso, el SEPES ha solicitado al ayuntamiento seis parcelas en las que es posible la construcción de hasta 620 viviendas destinadas a alquiler asequible”, ha explicado Leal.

Tirso Leal, concejal de Urbanismo de Cáceres, en el centro de la imagen

El concejal ha mostrado su satisfacción aseverando que “es una gran noticia para la ciudad que en los planes del SEPES, después de tantos años de abandono en materia de vivienda de promoción pública, se haya contado con Cáceres, pues, de hacerse realidad, estas viviendas se unirían a las 544 viviendas del Plan Habita Extremadura que ya están en marcha gracias al trabajo conjunto entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento que ayudaran a paliar las necesidades de viviendas de los cacereños, especialmente de las familias más desfavorecidas.