El PSOE de Cáceres ratificará en marzo a Sánchez Cotrina como su nuevo líder

Álvaro Sánchez Cotrina liderará el PSOE en la provincia de Cáceres.

Ha sido la única precandidatura registrada para ser secretario general del partido socialista en Cáceres tras el anuncio del presidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel Morales, que deja de ser presidente del PSOE.

Con todo el respaldo del partido, así de eufórico se ha presentado como futuro presidente del partido socialista en la provincia.

Sánchez Cotrina será ratificado en el Congreso Provincial que se celebrará los días veintidós y veintitrés de marzo en el complejo cultural San Francisco de Cáceres.

Con el lema 'A pie de calle', Sánchez Cotrina ha decidido dar un paso al frente para, según dice él, dignificar el partido y ampliar la militancia política con el objetivo, sobre todo mirando a la juventud. Ha pedido consenso y unidad.

Se había barajado la posibilidad de que se registrase también la candidatura Ismael Bravo, el exalcalde de Talayuela.

Hasta hoy no ha confirmado que no se presentaba, respaldado a Sánchez Cotrina. Así ha explicado su decisión.

Álvaro Sánchez Cotrina será el único candidato, por lo que no necesitará recoger avales ni se celebrarán elecciones primarias al haber conseguido una candidatura única.

El diputado regional y alcalde de Salorino, Álvaro Sánchez Cotrina, liderará el PSOE en la provincia de Cáceres al ser la única precandidatura registrada para ser secretario general de los socialistas cacereños, que tendrá que ser ratificada en el congreso provincial que se celebrará los días 22 y 23 de marzo en el complejo cultural San Francisco de Cáceres.

Aunque se había barajado la posibilidad de que se registrase también la candidatura de Ismael Bravo, exalcalde de Talayuela, finalmente Sánche Cotrina será el único candidato por lo que no necesitará siquiera recoger avales ni se celebrarán elecciones primarias al haber conseguido una candidatura "de unidad".

Así lo ha señalado Sánchez Cotrina que ha escenificado esa unidad del partido con decenas de militantes socialistas que le han querido acompañar este martes en la presentación de la candidatura en la sede provincial del PSOE, entre los que se encontraban el actual secretario general, Miguel Ángel Morales, que ya anunció que no se presentaría a la reelección.

"En muchos sitios tenemos problemas electorales porque no convencemos y nosotros para poder vencer a la derecha tenemos que convencer también que nuestro proyecto es el más importante, el más inclusivo, y que representa a toda la ciudadanía de la provincia de Cáceres y de Extremadura", ha recalcado en declaraciones a los medios tras la presentación de su precandidatura.

En su intervención, ha explicado que se abre "un nuevo tiempo" tras la etapa de Morales al que ha agradecido "su legado" y que consiguiera "en un momento de mucha dificultad" el objetivo de mantener el gobierno en la Diputación Provincial.

"Pero yo represento a una generación ya nacida en democracia, yo represento a gente que tiene que dar también un relevo generacional y conectar con una gente que ahora mismo no entra en política, que no nos escucha, que está acostumbrada a la crítica de barra a barra pero que no se quiere comprometer con ninguna idea", ha resaltado.

Llegado este punto ha puesto como ejemplo lo ocurrido en su pueblo, Salorino, donde en las primeras elecciones en las que compitió contra el PP ganó por 4 concejales a 3, mientras que ahora el PSOE cuenta con los 7 concejales del municipio pero no porque todo el mundo se haya vuelto socialista, sino porque cree en el proyecto.

"Ese modelo que he conseguido en mi pueblo quiero ser capaz de ejercitarlo también en la provincia y en la propia Extremadura porque este proyecto quiero también dejar bien claro, que pretende que nuestro secretario general regional sea el próximo presidente de la Junta de Extremadura".