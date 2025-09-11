Los padres del CEIP 'Los Ángeles' de Caminomorisco luchan porque el centro no se convierta en un colegio agrupado
Señalan que la medida ''no está justificada''
Hoy comienza el curso escolar en la región y en el CEIP Los Ángeles de Caminomorisco lo empiezan con protestas. La comunidad educativa está en pie de guerra.
Denuncian que la Junta de Extremadura ha decidido suprimir una plaza docente para este curso 2025/2026. Aseguran, por el descenso de alumnado en este colegio. Los padres desde luego no están para nada contentos. Dicen que esta medida no está justificada.
Actualmente, hay 53 alumnos matriculados en este centro educativo. Una cantidad aseguran más que razonable para evitar este agrupamiento en las clases. Además, los padres temen que esta situación afecte a la calidad educativa de sus hijos.
Denuncian que han intentado ponerse en contacto con diversas instituciones, pero que no han obtenido la respuesta esperada. Así que están dispuestos a llegar donde haga falta hasta que se les escuche.
